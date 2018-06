Roma, il punto sul mercato: i big in uscita e i potenziali eredi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto ruota, adesso, intorno alle uscite. Perché il mercato baby di Monchi è già iniziato, con l'unica eccezione del trentunenne Ivan Marcano in regime di svincolo dal Porto per la difesa. Bryan Cristante, Justin Kluivert (attesa l'ufficialità) e Ante Coric sono i primi innesti, adesso però le prime pagine sono per Radja Nainggolan e Alisson. Sul Ninja c'è con forza l'Inter e il belga vuole ritornare a lavorare con Luciano Spalletti. Occhio, però, all'inserimento last minute del Napoli col gradimento di Carlo Ancelotti. Il Liverpool pressa per il portiere brasiliano, già in serata potrebbe formalizzare una maxi offerta alla Roma. Il Real Madrid può raffreddarsi come alternativa, il Chelsea deve ancora decidere il futuro dei pali. Per la sostituzione, Jasper Cillessen del Barcellona è un'idea forte. Bruno Peres al Torino è questione di ore, stallo invece sul rinnovo di Alessandro Florenzi mentre Lorenzo Pellegrini viaggia verso la permanenza. La Fiorentina è su Juan Jesus, occhio al futuro di Stephan El Shaarawy che fa gol ai viola ma che ha proposte anche in Cina. Per sostituire lui e Gregoire Defrel, che ha pretendenti in Italia e all'estero, resta viva l'idea Hakim Ziyech dell'Ajax.