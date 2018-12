© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Roma analizza il momento dei giallorossi in vista della gara col Sassuolo. La Roma è al decimo posto; 15 punti in meno rispetto all’anno scorso; 5 sconfitte e 23 gol al passivo (in tutto il campionato scorso 7 e 28); qualità del gioco ampiamente sotto la sufficienza. Contro il Sassuolo, Di Francesco incontra il suo passato e un giocatore che avrebbe fortissimamente voluto alla Roma: Berardi, il famoso esterno destro di piede mancino per il 4-3-3. Berardi che, dopo un inizio negativo, sta lentamente ritornando a buoni livelli. Alla Roma segnò un gol velenoso il 10 novembre 2013, a tempo scaduto, costringendo Garcia al primo pareggio casalingo dopo 5 vittorie di fila. Dovesse ripetersi potrebbe sancire proprio lui, suo pupillo, la fine della storia tra Di Francesco e la Roma.