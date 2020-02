vedi letture

Roma, il rendimento di Pellegrini e l'arma a doppio taglio del nuovo capitan futuro

Lorenzo Pellegrini è uscito dal campo dalla partita contro il Gent tra qualche fischio decisamente ingeneroso, nonostante la prestazione al di sotto delle aspettative fissate dal suo rendimento nella prima parte della stagione. Il fantasista della Roma, sta passando un momento complicato, fatto di partite normali, senza picchi di qualità a cui i tifosi e la critica era ormai abituata. Un blocco spiegato dall'amore per la maglia giallorossa, secondo il tecnico Fonseca, che lo ha difeso a spada tratta comprendendo un motivo dove le responsabilità pesano eccome, sulle spalle di un giocatore giovane e romanista nell'animo.

Mancini osserva - Anche il ct della Nazionale segue da lontano il rendimento del numero 7 della Roma, non certo per mancanza di fiducia o per paura di "perderlo" in chiave Europeo, ma piuttosto per capire come gestire il cuore di un ragazzo che sente la maglia e che in futuro dovrà allargare le spalle per evitare cali improvvisi come quelli di questa stagione. Pellegrini ha voglia di riportare la propria squadra dove erano riusciti a trascinarla nella prima parte di stagione: sulle orme delle prime quattro con la voglia di provare ad assaltare una zona che adesso sembra lontana anni luce ma che in realtà non è così impossibile da sognare. Il cuore oltre l'ostacolo per il nuovo capitan futuro, che dovrà riuscire a lasciare da parte i sentimenti per tornare al rendimento che tutti si aspettano e che lo ha portato a essere definito come uno dei migliori talenti del calcio italiano, del presente e del futuro.