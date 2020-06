Roma, il retroscena su Pedro: Petrachi ha l'accordo, ma non arriva l'ok di Pallotta

E' quasi rottura tra Gianluca Petrachi e James Pallotta, per questo l'addio alla Roma del direttore sportivo è da mettere in preventivo. Secondo il Corriere dello Sport, alla base del malessere del dirigente ci sarebbe la situazione societaria caotica che si vive in casa giallorossa, che starebbe portando deficit anche in fase di mercato.

Ma c'è di più. L'ex Torino - si legge - avrebbe da tempo l'accordo con Pedro del Chelsea, prima scelta di Fonseca, ma il presidente non gli avrebbe dato l'ok a chiudere l'affare. Tra i due anche una telefonata dai toni duri, anche su questo tema, in cui il d.s. avrebbe chiesto al patron di spiegare la situazione alla piazza. Il rapporto, adesso, è agli sgoccioli.