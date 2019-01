© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo come apripista per arrivare a Hector Herrera. I due, infatti, condividono l'agente, quasi: nel senso, come evidenzia il Corriere dello Sport, che il giovane talento della Roma è seguito da qualche giorno da Claudio Vigorelli, agente che ha anche il mandato per l'Italia riguardante il centrocampista messicano del Porto. Così, i rapporti con Monchi si sono intensificati: da un lato la trattativa per arrivare al prolungamento di Zaniolo, nodo clausola incluso, dall'altro l'interessamento a Herrera, seguito da mezza Europa.