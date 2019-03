Roma, il rinnovo per Zaniolo si fa caldo: primo appuntamento ad aprile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma stila la road map per il rinnovo di Nicolò Zaniolo, più complicato visto l'interesse crescente per il giovane classe '99. Primo appuntamento, riporta Sky Sport 24, ad aprile per fare il punto della situazione: la Roma vuole capire le richieste del ragazzo, le certezze di qualche mese fa sono messe in discussione dall'esplosione del talento ex Inter. È infatti probabile che la richiesta dell'entourage del giocatore sia raddoppiata, arrivando a circa 2 milioni di euro.