Roma, il riscatto di Smalling non è scontato: Robson Bambu dell'Atl. Paranaense nel mirino

La Roma non dovrebbe riscattare Chris Smalling in caso di mancata qualificazione alla Champions League, stando a quanto riferito da Sportmediaset. Il Manchester United non abbassa le richieste e il difensore inglese, accostato anche alla Juventus, resta in bilico. I giallorossi, in caso di addio, andrebbero alla ricerca di un nuovo centrale. In questo senso piace Robson Bambu, titolare dell'Olimpica brasiliana e dell'Atletico Paranaense. Nei progetti, inoltre, c'è quello di dare maggior spazio a Ibanez e Cetin per via di una possibile cessione anche di Fazio.