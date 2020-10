Roma, il ritorno di Smalling si avvicina. E con lui potrebbe esserci Fosu-Mensah

Roma attivissima in questi ultimi giorni del mercato: dopo aver praticamente definito l'affare Borja Mayoral, secondo Sky il club giallorosso è al lavoro per riportare nella Capitale Chris Smalling, una richiesta ben precisa di Fonseca. E nelle ultime ore, complice l'inserimento nella trattativa di un altro calciatore, l'affare sembra più vicino alla felice conclusione: si tratta di Timothy Fosu-Mensah, che è in scadenza coi Red Devils e potrebbe essere un jolly importante per Fonseca.