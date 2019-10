Roma, il rosso che serviva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A volte uno schiaffo, giusto o sbagliato che sia, può servire. Ecco, la Roma il rosso a Federico Fazio lo ha percepito in un primo momento come un’ingiustizia. Dopo l’intervallo, però, la rabbia dei giocatori giallorossi si è trasformata in una carica agonistica che ha portato la squadra di Fonseca a vincere 4-0 nonostante l’inferiorità numerica. Risultato importante per un’infinità di motivi: dal clean sheet (il quarto di questa stagione) al poker messo a segno in una partita e che mancava dal 19 settembre nella sfida di Europa League contro il Basaksehir, fino ad arrivare al quarto posto conquistato che a fine stagione equivarrebbe alla qualificazione in Champions.

Insomma, un risultato che da morale e continuità di gioco dopo le buone prestazioni fatte vedere anche contro Gladbach e Milan. Un aspetto, più di altri, farà felice Fonseca. Alla vigilia del match aveva chiesto ambizione e umiltà, due componenti che ritrova in larga parte proprio dopo l’espulsione di Fazio. Fino a quel momento era una Roma in gestione grazie all’1-0 di Zaniolo, ma senza quella scintilla che il portoghese aveva invocato in conferenza stampa. Ora la fiamma non va fatta spegnere perché la Roma, come a Bologna, vince in dieci uomini, dimostrando il mutuo soccorso mancato negli ultimi anni. Dalla cantina viene rispolverato anche un Pastore niente male, la versione più vicina di quello ammirato a Palermo e a Parigi dal suo arrivo nella Capitale. Chissà che l’emergenza infortuni non abbia fatto anche un favore a Fonseca.