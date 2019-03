Roma, il saluto del club a Di Francesco con il video del 3-0 al Barça

© foto di Federico Gaetano

"Grazie Eusebio, non dimenticheremo mai notti come queste". La Roma, attraverso il proprio profilo Twitter, saluta mister Di Francesco, esonerato da popo dal club giallorosso. E lo fa postando il video della straordinaria impresa centrata poco meno di un anno fa contro il Barcellona, quel 3-0 all'Olimpico che ribaltò la sconfitta dell'andata e consentì ai capitolini di tornare in semifinale di Champions League dopo 35 anni.