Roma, il saluto di Strootman: "Siete stati come una famiglia"

Kevin Strootman lascia la Roma, dopo cinque lunghi anni densi di soddisfazione. L'olandese ha affidato al sito ufficiale del club il suo saluto alla famiglia giallorossa: "5 anni fa sono arrivato a Roma e mi sono subito innamorato di questa bellissima città e di questo club. Grazie mille alla splendida Roma, ai miei compagni, allo staff medico, agli allenatori, ai dirigenti e a tutto lo staff: siete stati come una famiglia. In bocca al lupo💛❤️"

Dear Romanisti,

It is very hard for me to leave this club. It feels like home and you guys were always there to support me. I want to thank you for your everything, I’ll never forget it and always cherish it. I wish you all the best this season! 💛❤ @officialasroma #ASRoma pic.twitter.com/V1pU1Lix0q

— Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 28 agosto 2018