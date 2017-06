Roma, il Sassuolo dà l'ultimatum a Di Francesco: 10 giorni per l'accordo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'incontro di ieri tra Eusebio Di Francesco e il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha portato a una fumata grigia che non ha certo fatto felici i dirigenti della Roma. Carnevali ha comunicato al tecnico la necessità di chiudere il discorso entro la fine della prossima settimana, termine oltre il quale i neroverdi non vogliono spingersi. Poi c'è il discorso legato alla clausola, perché Squinzi non vuole sconti, con Monchi che sarà costretto a provare ad aggirare la questione con un accordo che comprenda una contropartita tecnica o un'opzione su alcuni giovani in vista del futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.