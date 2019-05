© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di ieri non è il primo no di Gian Piero Gasperini alla Roma. Come ricorda il Corriere dello Sport già nel 2017 il tecnico dell'Atalanta disse no al club giallorosso. In quell'occasione Gasperini rifiutò il corteggiamento dei capitolini portato avanti dalla coppia Baldini-Monchi che poi affidò la prima squadra ad Eusebio Di Francesco, motivando tale decisione sul non essere stato selezionato come prima scelta dal club: "Se devo essere la quinta-sesta scelta di qualcuno, preferisco declinare" disse Gasp.