Roma, il sogno di Monchi è Dani Ceballos

© foto di J.M.Colomo

La Roma potrebbe provare il colpo a sensazione con Dani Ceballos, centrocampista passato dal Betis Siviglia al Real Madrid dopo un grande europeo Under 21. Utilizzato pochissimo da Zidane, come riporta Sportmediaset, i giallorossi potrebbero prelevarlo come fatto dalla Juventus con Morata, lasciando il diritto di recompra ai madrileni.