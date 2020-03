Roma, il sogno per il centrocampo è Castrovilli. La Fiorentina chiede più di 40 milioni

Il grande colpo della Roma per la prossima stagione potrebbe essere a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il primo obiettivo per la mediana giallorossa è il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola piace a tutti grandi club italiani e non solo: a gennaio il club di Commisso ha rifiutato un'offerta di 40 milioni da parte del Napoli. Non sarà facile prenderlo ma la Roma, con o senza Friedkin, ci proverà.