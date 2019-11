© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sogno per il futuro del centrocampo della Roma porta il nome di Dani Olmo, astro nascente del calcio spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria. La prossima estate lascerà sicuramente la Croazia e il suo club chiede non meno di 30 milioni di euro. Bisogna giocare d'anticipo per acquistarlo perché su di lui gli interessamenti sono diversi tra cui anche Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e addirittura il Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.