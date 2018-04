Roma, il sogno resta Ceballos: Monchi lo vuole in prestito

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il sogno segreto della Roma per la prossima estate è Dani Ceballos del Real Madrid. Il centrocampista stellina dell'Under21 spagnola, piace da tempo a Monchi che vorrebbe ottenerlo in prestito dai Blancos. Un'idea che potrebbe piacere a tutte le parti in causa, considerando che a Madrid il giocatore non sta trovando grande spazio e che un'esperienza in un club come quello romanista potrebbe permettergli di crescere in minor tempo.