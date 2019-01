© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio per Alessio Riccardi, classe 2001 della Roma che oggi ha vestito per la prima volta la maglia giallorossa "dei grandi" nella vittoria per 4-0 sull'Entella. A Roma TV, il giovane talento dei capitolini ha commentato: "Esordire qui all'Olimpico da romano è stata un'emozione grandissima, da brividi. Già lo era in panchina, una volta entrato ancora di più. Ruolo? L'importante era debuttare. Oggi sono entrato mediano, andava bene lo stesso. Speravo nel debutto, un po'ci ho pensato ma stasera quando il mister mi ha chiamato avevo il cuore a mille. Di Francesco mi ha detto di giocare tranquillo e in verticale".