Roma, il tecnico del Lipsia: "Anche entrando in Champions difficilmente riscatteremo Schick"

Il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, ha rilasciato un'intervista alla Bild, parlando anche di Patrick Schick, attaccante della Roma in prestito al club tedesco, con un diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro: "Spero di arrivare tra le prime quattro, ma comunque difficilmente potremmo riscattare Schick. Anche se entrassimo in Champions, non potremmo buttare soldi, abbiamo un budget ristretto e dei piani da rispettare. Se non vendiamo, non possiamo comprare, questo difficilmente si comprende".