Quattordici giocatori in prestito per far fare cassa alla Roma. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul tesoretto estivo della formazione giallorossa. Gli ex, spiega il giornale, valgono circa 70 milioni di euro complessivi. Da Bruno Peres allo Sport Recife a Robin Olsen al Cagliari passando da Steven Nzonzi (Galatasaray), Patrik Schick (Lipsia), Gregoire Defrel (Sassuolo), Rick Karsdorp (Feyenoord), Maxime Gonalons (Granata), Ante Coric (Almeria), Umar Sadiq (Partizan Belgrado), Zan Celar (Cittadella), Matias Nani (Central Cordoba), Lorenzo Valeau (Imolese), Jean Freddi Greco (Torino) e Keba Coly (Rende).