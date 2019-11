© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusura in forte rialzo in Borsa per il titolo della Roma, che beneficia delle indiscrezioni di stampa su un possibile investimento nel capitale di Dan Friedkin (poi confermate indirettamente dal club stesso attraverso un comunicato), miliardario californiano. Il titolo della società di calcio giallorossa ha chiuso in rialzo del 16,63% dopo essere stato anche sospeso in giornata.