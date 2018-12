Roma, il Tottenham prepara 52 milioni di euro per Cengiz Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo indiscrezioni diffuse dal Corriere dello Sport, il Tottenham sarebbe pronto a mettere sul piatto 52 milioni per convincere Monchi e Pallotta alla cessione di Cengiz Under, gioiellino molto stimato in Inghilterra per il quale la Roma ha già detto no ad offerte pari anche a 35 milioni di euro dopo le tante cessioni estive. Attenzione anche alla pista Bayern Monaco, che a giugno saluterà Robben e potrebbe voler tornare sul mercato internazionale alla ricerca di un profilo simile.