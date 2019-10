Roma, il tweet di Pallotta dagli States dopo il pari discusso in Europa

"Sono estremamente orgoglioso di giocatori e staff della Roma". Parola di James Pallotta, che si è espresso via Twitter. "Nonostante gli infortuni, ci siamo rialzati e non meritavamo questo finale. Ma ne siamo usciti più forti, tutti, dai tifosi ai giocatori fino allo staff, insieme".

Incredibly proud of all the #ASRoma players and coaching staff tonight. With all these injuries, we’re up against it right now and we didn’t deserve that ending in such tough conditions but we’ll come through this stronger. The fans, the players and the staff together #ForzaRoma pic.twitter.com/7Orl3tzNkn

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 24, 2019