Daniele Verde, attaccante classe '98 di proprietà della Roma ma in prestito nell'ultima stagione al Valladolid, non verrà riscattato dalla società spagnola. Come riporta elgoldigital.com, tuttavia, il calciatore cresciuto nelle giovanili giallorosse potrebbe rimanere in Spagna: su di lui infatti c'è l'interesse del Betis Siviglia.