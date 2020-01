Roma, il vice Zaniolo si fa a Milano: Politano in pole

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolò Zaniolo non è solo il 30° infortunio stagionale della Roma tra problemi muscolari e traumatici e il 19° crociato rotto in 9 anni di gestione americana. Ora rappresenta anche la necessità dei giallorossi di intervenire sul mercato. “Ne parlerò con Petrachi” ha detto Fonseca subito dopo la sfida con la Juventus. Il confronto è arrivato nella mattina di ieri ed è emersa la volontà comune del management di dare un esterno al tecnico portoghese. I nomi sono due e combaciano con quelli di Politano e Suso. D’altronde dopo l’operazione, Zaniolo avrà bisogno di almeno 4 mesi. Gli Europei sono a rischio nonostante la mamma ieri abbia più volte ribadito la voglia del figlio di provare a esserci a tutti i costi. Sembra una corsa contro il tempo, un po’ come fu per Totti in occasione dei Mondiali del 2006. Sicuramente con la Roma la stagione è finita e per questo le prossime ore tracceranno con più precisione il profilo sul quale Petrachi affonderà il colpo.

DUELLO - Le ultime ore vedono in rialzo le quotazioni di Politano, già accostato da qualche settimana al club giallorosso. I contatti con l’entourage e con l’Inter sono ripresi non appena sapute le condizioni di Zaniolo. Sull’esterno nerazzurro, la Roma avrebbe anche superato la concorrenza del Milan che in uscita ha Suso, offerto proprio si giallorosssi. Petrachi, però, ha scelto l’attaccante di Conte per sostituire Zaniolo, forte della necessità del club di Suning di prendere un terzino. La contropartita, infatti, si chiama Spinazzola e già domani potrebbe arrivare la chiusura della trattativa.