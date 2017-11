Roma, il vicepresidente del Betis: "Abbiamo il controllo di Sanabria"

© foto di Federico Gaetano

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente del Betis, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sui temi di mercato che collegano gli andalusi alla Serie A e confermando il 'controllo' sul cartellino di Sanabria, come anticipato nei giorni scorsi: "Per Sanabria la Roma non ci ha ancora detto niente, ma il Betis ha la possibilità di fare una controfferta per annullare l'opzione della Roma. Ha bisogno di appoggio per rendere al meglio e quest'anno sta facendo molto bene. Pezzella? La Fiorentina non ci ha contattato per dirci sì o no. Aspettiamo, parleremo col giocatore e vedremo cosa succederà".