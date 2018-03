Roma, il Villarreal ha avviato i contatti per l'acquisto di Gonalons

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Marca, il Villarreal è sulle tracce del centrocampista francese attualmente in forza alla Roma, Maxime Gonalons. Il club spagnolo è alla ricerca di un centrocampista e l'ex Olympique Lione, fino a questo momento impiegato per meno di 900 minuti, potrebbe lasciare la Capitale un anno dopo il suo arrivo per circa cinque milioni di euro.