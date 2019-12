Roma, il Wolfsberger serva da lezione e quanti rischi nell’urna di Nyon

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma passa il girone d’Europa League, ma non senza qualche rimpianto. Lo fa da seconda del gruppo J e questo complica i piani in fase di sorteggio lunedì prossimo a Nyon. Il riassunto migliore del percorso europeo fin qui disputato dai giallorossi è dato dai numeri che vedono la squadra di Fonseca vincere le due gare contro il Basaksehir (primo) e pareggiare contro il Wolfsberger (ultimo classificato). Dati che mettono in luce un problema di atteggiamento e non certo di gioco. Lo conferma anche Perotti nel post partita: “Abbiamo sottovalutato i nostri avversari, ci dovrà servire da lezione per il futuro”. Già, perché negli ultimi minuti della gara se fosse arrivato un gol degli austriaci, la Roma si sarebbe addirittura trovata fuori.

RISCHI - Ora ai sedicesimi le possibilità di trovare squadre di livello pari o superiore ai giallorossi sono più concrete. Lunedì alle 13 a Nyon ci sarà il sorteggio e la Roma ci arriva dalla seconda fascia. Potrà dunque incontrare le migliori terze scese dalla Champions e le prime dei gironi di Europa League (fatta eccezione del Basaksehir e dell’Inter). I rischi sono tanti: dal Siviglia di Monchi all’Arsenal, passando per il Porto, il Manchester United e il Benfica. Qualche squadra più morbida c’è come il Malmo, il Lask o l’Espanyol, ma questo non fa stare più tranquillo Fonseca, visibilmente arrabbiato e deluso nel post gara per la prestazione sottotono dei suoi. “Con questo atteggiamento non si può pensare di vincere una competizione” ha detto a Sky Sport. L’appuntamento dunque è all’Olimpico il 20 febbraio perché le squadre in seconda fascia avranno la prima gara in casa e la seconda (27 febbraio) in trasferta. Servirà però un cambio di mentalità, dimostrando di aver imparato la lezione.

PRIMA FASCIA (IN GRASSETTO LE SQUADRE CHE NON POTRÀ INCONTRARE LA ROMA): Siviglia, Malmo, Basilea, LASK, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Istanbul Basaksehir, Braga, Manchester United, Ajax, Inter, Salisburgo, Benfica.

SECONDA FASCIA: APOEL, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, ROMA, Wolverhampton, AZ Alkmaar, Brugge, Olympiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen.