Roma in agrodolce, caso Pellegrini da evitare

vedi letture

È agrodolce il sapore che contraddistingue l’avvio di settimana della Roma dopo il pari raccolto in casa contro il Sassuolo. Tra i lati positivi va certamente annoverata la capacità di reagire alle difficoltà che hanno contraddistinto il pomeriggio giallorosso, senza disunirsi e soprattutto senza limitarsi a difendere ma provando a portare a casa il massimo possibile nonostante l’inferiorità numerica. Bene anche l’aspetto legato alla solidità difensiva: non subire gol contro questo Sassuolo è certamente un aspetto che merita di essere sottolineato.

Tra le note negative il fatto di essere stati di fatto l’unica big a non portare a casa il bottino pieno perdendo contatto con le posizioni di testa, e poi la bagarre social che ha coinvolto Pellegrini con la conseguente polemica che potrebbe portare il centrocampista a nuove riflessioni in ottica futura. In un gruppo che mostra unione e spirito di sacrificio in ogni circostanza, una bomba simile da disinnescare sarebbe stato molto meglio evitarla.