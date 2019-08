Roma, in attesa del centrale Fonseca riparte dalla coppia Fazio-Jesus

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono giorni difficili per l’Italia calcistica e non. La crisi di Governo ha portato Conte (il Premier) alle dimissioni e alla fine del calciomercato mancano ormai 15 giorni. Tante le trattative ancora da chiudere e ne sa qualcosa la Roma. Santon in uscita, fa spazio a Zappacosta, ma l’arrivo del terzino del Chelsea non completa il reparto arretrato. Manca ancora un centrale che per caratteristiche ed esperienza sostituisca Manolas. Gianluca Mancini non basta e le prime uscite hanno dimostrato come parta un gradino dietro rispetto agli altri. Ecco dunque la notizia di ieri del rinnovo fino al 2021 di Federico Fazio. Fino a nuovo ordine sarà lui a guidare la difesa. Affiancato, però, da Juan Jesus.

RISERVA DI LUSSO - Lo stesso che ogni anno viene dato per ceduto e poi puntualmente resta alla Roma. Il brasiliano, infatti, è arrivato al suo quarto anno in giallorosso. Un investimento da 8 milioni fatto nel luglio 2016 da Sabatini e ancora oggi prezioso per la sua disponibilità e duttilità nel giocare a 3 o a 4 e addirittura come esterno mancino all’occorrenza. Mai una parola fuori posto nonostante le panchine e apprezzato dai tecnici che sono passati da Trigoria. Lo dimostrano anche il minutaggio e le presenze in queste tre stagioni. Ottantasei complessive, per una media di 28,6 l’anno. Non poche un calciatore considerato da sempre la riserva della coppia titolare. Alle porte del mercato, poi, viene inserito quasi sempre nella lista dei partenti e puntualmente Jesus riesce a smentire tutti. La scorsa estate divenne virale il botta e risposta su Twitter con Di Marzio dopo che il giornalista aveva accostato il giocatore a Porto e Zenit. “Sono grandi squadre, ma non più della Roma” disse in quell’occasione il brasiliano. Situazione analoga quest’estate con tanto di dichiarazione d’amore ai colori giallorossi e permanenza nella Capitale confermata. Domenica all’Olimpico, salvo sorprese, sarà al fianco di Fazio per guidare la linea difensiva contro il Genoa. In questo pre-campionato ha conquistato un po’ di vantaggio sul concorrente Mancini e anche con l’arrivo del centrale tanto chiesto da Fonseca, l’ex Inter avrà le sue chance e la Roma potrà contare ancora sulla sua “riserva” di lusso.