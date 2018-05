Roma, in attesa di Alisson contatti con l'Udinese per Meret

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove sul mercato della Roma, raccontate da Sky Sport 24. I giallorossi avrebbero avviati contatti per il giovane talento Alex Meret dell'Udinese. Reduce dall'ultima stagione in prestito alla Spal, il classe '97 sarebbe entrato nel mirino giallorosso che deve fare ancora i conti col futuro di Alisson. Meret, nel caso, approderebbe a Roma per essere comunque il sostituto del partente Lukasz Skorupski.