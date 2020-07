Roma, in caso di flop di Fonseca spunta il nome di De Rossi per la panchina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Fonseca non dovesse dare risposte convincenti in questo finale di stagione, il nome nuovo per la panchina giallorossa potrebbe essere quello di Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso, accostato con forza alla Fiorentina negli ultimi giorni, tornerebbe così a varcare i cancelli di Trigoria dalla porta principale dopo la breve parentesi al Boca Juniors.