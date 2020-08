Roma, in caso di partenza di Pau Lopez il nome nuovo è Andrada del Boca

vedi letture

La Roma è interessata all'acquisto di un nuovo portiere in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino l'estremo difensore del Boca Juniors Esteban Andrada. La richiesta degli argentini è di circa 10 milioni di euro ed un suo eventuale arrivo verrà messo in conto solo in caso di addio di Pau Lopez, al momento in uscita dai giallorossi. A riportarlo è Sky Sport.