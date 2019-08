Roma in cerca di equilibrio e di un difensore: Nkoulou e Rugani i profili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“C’è ancora molto da migliorare” può essere questa la sintesi della prima Roma di Paulo Fonseca dopo la gara contro il Genoa. Bel gioco, tanti gol e qualche errore di troppo dietro. L’esordio in Serie A ricalca quanto visto nel pre-campinato. Prendendo in considerazioni le amichevoli con Perugia, Lille, Athletic Bilbao, Real Madrid e Arezzo, la squadra giallorosa ha segnato sempre almeno 2 gol a match per un totale di 13 in 5 partite, ma ha anche subito sempre una rete o più a partita.

EQUILIBRIO - Il 3-3 finale di domenica è lo specchio della Roma attuale, priva di equilibrio ma che in zona d’attacco sta assimilando bene i movimenti richiesti dal tecnico. Tra una settimana c’è il derby e Fonseca dovrà provare ad aggiustare qualcosa. Perché la Lazio per caratteristiche giocherà in maniera simile al Genoa, ma con uomini migliori. Di contro il tecnico portoghese lo ha lasciato intendere nella conferenza post-partita. Lui non cambia e continuerà per la sua strada: “Non ci snatureremo e non preparerò mai una partita concentrandomi unicamente sulla fase difensiva. Voglio che la mia squadra domini la gara”. Concetto ricorrente, quest’ultimo, nelle dichiarazioni del tecnico giallorosso e per certi versi assorbito dalla squadra. Lo dimostra la percentuale maggiore di possesso palla nella metà campo del Genoa e i 17 tiri effettuati di cui 9 in porta e che rendono la Roma la seconda squadra più pericolosa di questa prima giornata, dietro solo all’Atalanta.

DIFESA - I problemi, però, arrivano dalla cintola in giù, ma non sono legati unicamente all’arrivo di un centrale che comunque serve. Per tutta la partita con i rossoblu, la linea dei quattro è stata sempre a ridosso della metà campo. Squadra altissima e testimoniato dalle 6 volte in cui i giocatori del Genoa sono finiti in fuorigioco. Un gioco che avrebbe bisogno di altri due interpreti. Un centrale veloce che sappia scappare all’indietro e che possa dare il cambio a Jesus e un mediano non adattato alla Pellegrini. Perché se Cristante sembra trovarsi a suo agio nel centrocampo di Fonseca, lo stesso non si può dire del numero 7 giallorosso. Difficoltà che il portoghese può arginare in mezzo con l’inserimento di Diawara, ma che in difesa necessita di un difensore per poter completare il reparto e dare maggiore stabilità. Nelle ultime ore è tornato con insistenza il nome di Nkoulou sul taccuino di Petrachi. Per il francese è una guerra con Cairo, il quale ha svelato anche della penale che i giallorossi dovrebbero pagare da 900 mila euro. Intanto l'agente di Rugani è nella Capitale per provare a chiudere un accordo con i giallorossi. Lunedì prossimo si chiude il mercato e la cerchia è ristretta a questi due giocatori.