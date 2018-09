Roma in crisi, la rabbia di Pallotta. Intanto il Barça vuole Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La posizione di Eusebio Di Francesco non è salda come in passato. Nessun allarme per il momento, ma James Pallotta non è contento, usando un eufemismo, e le prossime partite contro Real Madrid, Bologna, Frosinone e Lazio saranno importanti per il futuro della panchina giallorossa. Nel frattempo, il Barcellona non smette di seguire Monchi, mettendo un altro punto interrogativo sul futuro romanista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.