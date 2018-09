Roma in crisi, Pallotta mette sotto accusa il mercato di Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Messaggero oggi in edicola racconta la crisi della Roma e il "disgusto" espresso da James Pallotta. Non è però chiaro il bersaglio diretto e primario delle sue accuse: coi giocatori se l'è già presa il 16 settembre contro il Chievo. Loro sono i bersagli principali della crisi e ce l'ha pure per il mercato estivo di Monchi. Non per le cessioni ma per gli acquisti. Campioncini, "come quelli usati per commercializzare il profumo. Mignon e subito evaporati".