Roma in debito d'ossigeno. Fonseca non rischia, almeno per ora

Rischia di trasformarsi in una polveriera il finale di stagione della Roma. Il ko in casa del Milan ha allontanato, quasi definitivamente, la zona Champions e il clima, alimentato nelle scorse settimane dalla querelle Petrachi, è diventato incandescente. Tirando dentro anche il tecnico Paulo Fonseca.

Il portoghese finora è stato reputato senza grosse colpe per il rendimento altalenante dei giallorossi, ma la prestazione di San Siro ha acceso i riflettori anche su di lui. Il bottino in termini di punti è praticamente identico a quello di un anno fa, anche se per il Corriere dello Sport il rapporto fra il club e il portoghese rimane solido. Almeno per ora. L'ad Guido Fienga punta sull'ex Shakhtar anche per la prossima stagione, ma con una situazione così delicata anche dalla panchina ci si attende un contributo più sostanzioso per tenere in strada la carovana capitolina. Con un'Europa League che adesso diventa obiettivo prioritario.