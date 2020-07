Roma in dieci, l'Udinese al 45esimo è in vantaggio all'Olimpico: 1-0 con il solito Lasagna

Primo tempo da incubo per la Roma di Paulo Fonseca, che all'Olimpico va sotto dopo 11 minuti per effetto di un gol di Lasagna, rischia di prendere il il raddoppio e deve ringraziare Mirante, poi rimane in 10 per un intervento folle di Perotti. L'Udinese dal canto suo gioca un primo tempo molto accorto, senza rischia grosso eccezion fatta per una super parata di Musso e una traversa di Cristante.

L'1-0 arriva non prima di un pallone lisciato da Okaka con il tacco, a pochi passi da Mirante, e un errore marchiano di Kalinic che viene graziato dal Var. In compenso Lasagna sta bene, è veloce, mentre Fazio non riesce a contenerlo. La ciabattata di De Paul diventa un assist per l'appoggio dello stesso Lasagna in rete. Poi è Mirante a chiudere la porta, perché lo stesso Lasagna si trova a tu per tu con il portiere giallorosso, che mette una pezza per evitare di essere sotto di due. L'espulsione di Perotti scuote relativamente Carles Perez, che prima slalomeggia e poi conclude dalla distanza, senza fortuna.

Male Kalinic, si sentono le assenze di Dzeko, Pellegrini e Vereout. Alla fine è Kolarov a rimontare su De Paul, lanciato a rete, che sbaglia due controlli di fila e non riesce a servire Lasagna.

