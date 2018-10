Roma, in estate rifiutate offerte da Milan, Inter e Juve per Pellegrini

Fonte: tuttojuve.com

La Juventus avrebbe effettuato un'offerta ufficiale per il cartellino di Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 della Roma e della Nazionale, negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato: secondo il Corriere dello Sport, anche Inter e Milan avrebbero cercato di strappare il giocatore ai giallorossi, che però avrebbero rifiutato ogni tipo di offerta per il giocatore, molto importante per mister Di Francesco.