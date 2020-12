Roma, in estate rivoluzione in porta. Pau Lopez verrà ceduto, piace Silvestri del Verona

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma in vista della prossima stagione ha intenzione di cambiare il titolare per la porta. Pau Lopez difficilmente verrà confermato, mentre Mirante viaggerà verso i 38 anni. Ecco perché i giallorossi stanno seguendo il portiere dell'Hellas Verona Marco Silvestri, giocatore che si sta mettendo in mostra con i gialloblu e che ha il contratto in scadenza nel 2022.