Roma, in estate sarà rivoluzione totale: a rischio quasi tutti i big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rivoluzione in vista per la Roma, spiega oggi Tuttosport. Gian Piero Gasperini in panchina e Gianluca Petrachi come ds e non solo, Antonio Percassi e Urbano Cairo permettendo, s'intende. Via dei big importanti: Edin Dzeko, Kostas Manolas, presumibilmente Aleksandar Kolarov. Poi chi ha deluso o può far cassa, da Olsen a Marcano, da Pastore a Santon fino a Nzonzi e Perotti. Punti interrogativi e rinnovi che traballano, da Zaniolo a Under, da El Shaarawy a Florenzi e Pellegrini, sarà un'estate di profondo cambiamento per la Roma che verrà.