Roma, in estate si svolterà: monte ingaggi giù del 15% e riformulazione dei bonus

Come altri club, la Roma vuole passare dalle parole ai fatti, perché certi costi di gestione al momento paiono sempre più insostenibili. In attesa che i calciatori giallorossi, forse già nel fine settimana, presentino il loro progetto per il taglio degli stipendi, andando incontro ai desideri della dirigenza, che vorrebbe risparmiare circa 13 milioni, per spalmarne poi una quarantina sui prossimi esercizi riscrivendo perciò i contratti, da parte della proprietà il discorso degli ingaggi sarà riformulato in maniera organica in vista della prossima stagione.

Il taglio e il tetto - Com’è noto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - considerando anche i giocatori che la Roma in prestito in giro per il mondo e per i quali deve collaborare (parzialmente o integralmente) allo stipendio, il monte salariale della società sul questo fronte è parecchio elevato, intorno ai 160 milioni lordi. Difficile immaginare che dalla prossima estate - coronavirus permettendo - si riesca a rinunciare a tutti i contratti più onerosi stile Dzelo, Pastore o Perotti, ma l’obiettivo è quello di abbassare complessivamente gli stipendi di circa il 15 per cento del totale. Un taglio, perciò di più di 30 milioni, che sarà realizzato - oltre che con uscite più o meno illustri - anche attraverso una politica salariale che preveda, per i nuovi arrivi, un tetto agli ingaggi di 3 milioni netti.

Non basta - Per questa ragione i bonus non saranno più un modo per incrementare in maniera surrettizia gli stipendi, ma una gratifica per traguardi reali. Se a questo si aggiunge una sforbiciata alle assai poco poetiche commissioni agli agenti e ai mediatori - per cui la Roma spende 23 milioni, meno solo di Juve (44) e Inter (31) - si vede che. grazie all’austerità, si potrebbero recuperare quasi gli introiti di una Champions.