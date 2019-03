© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro della Roma resta ancora in stand-by. L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero scrive che la proprietà statunitense nella fase di valutazione/riflessione per capire quali saranno gli interventi da fare nelle prossime settimane per la stagione che verrà. Senza la Champions, ogni investimento va pesato e anche il monte ingaggi diventerebbe improponibile. Di conseguenza qualche big uscirebbe dalla rosa. Intanto Pallotta vuole completare l'organigramma, nominando il nuovo ds (Petrachi sfida Massara). Poi il nuovo allenatore: da Sarri a Gasperini e tenendo in corsa Conte, non va tuttavia dato per scontato il sì dell'eventuale interlocutore.