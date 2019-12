Roma, in stallo la trattativa per la cessione del club tra Pallotta e Friedkin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferito da Il Corriere della Sera, è in stallo la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del pacchetto di maggioranza della Roma. Il presidente giallorosso non ha fretta di vendere e sta aspettando un'offerta ritenuta adeguata mentre Friedkin ritiene elevata la valutazione del club, alla luce dei debiti e della questione stadio ancora da definire