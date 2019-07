Roma, in tanti sul piede di partenza: Bianda e Olsen verso la cessione

© foto di Federico Gaetano

Una rosa da sfoltire. In casa Roma continua la ricerca di acquirenti per alcuni esuberi: da Nzonzi a Gonalons, fino a Bianda e Olsen, sono tanti i giocatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca e che potrebbero lasciare i giallorossi.

Offerte - Il difensore francese, che non è riuscito a mantenere le aspettative (si parlava di "nuovo Varane") è finito nel mirino del Nizza, mentre il portiere danese ha offerte da West Ham e Fenerbahce. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i capitolini potrebbero cedere anche Fuzato e Capradossi, per dar loro modo di giocare con continuità: entrambi potrebbero finire al Perugia.