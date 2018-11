Roma in vantaggio a Mosca, ma poteva essere doppio. CSKA aggressivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina con il vantaggio della Roma la sfida di Mosca tra CSKA e i giallorossi di Di Francesco, che conducono sin da quarto minuto e che sono andati vicini al bis in maniera clamorosa e rischiato anche grosso nel finale di tempo. Una squadra molto aggressiva quella russa, in grado di spezzare la manovra ospite e di giocare molto alta, senza concedere la profondità a Dzeko e compagnia. Eppure la gara per la Roma inizia come meglio non potrebbe: corner battuto al centro dal solito Pellegrini, zuccata di Manolas a centroarea e palla che si insacca lenta lenta ma inesorabile dopo tocco goffo di Akinfeev, autore di una uscita completamente errata. Passano due minuti e il CSKA rimane in dieci, per un brutto colpo rimediato alla testa da Mario Fernandes, uno dei più attesi in casa moscovita. Al suo posto Schennikov.

BIS MANCATO - La Roma fatica a giocare ma non a rendersi pericolosa: Florenzi si divora letteralmente il due a zero dopo ottimo servizio di Kluivert a premiare l'inserimento del capitano,che conclude però malissimo. Poco dopo è Dzeko a provare il mancino su corta respinta di Akinfeev dopo punizione di Kolarov, ma il suo tiro è alto. E il CSKA non sta a guardare: a pochi minuti dal duplice fischio, clamorosa doppia occasione per il pari: Oblyakov fa secchi due avversari ma il suo tiro viene murato da Manolas sulla testa di Schennikov, che sparacchia alto a Olsen battuto.