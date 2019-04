© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Gregoire Defrel, attaccante di proprietà della Roma ma in prestito alla Sampdoria, è in dubbio. Infatti, i blucerchiati possono vantare il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo del francese ma, secondo Il Tempo, non sembrano intenzionati a usufruire di tale clausola, avendo già speso soldi per Gabbiadini.