Roma, inchiostro giallorosso per scrivere la storia

Fonte: Sportitalia

© foto di Tommaso Loreto

A tu per tu con un sogno, tra le mura di una leggenda che lo mitizzano fino a gonfiare il petto di chi si è meritato l’opportunità di viverselo fino in fondo. E’ vero, comunque vada sarà un successo, ma a due passi dalla storia, chi ha voglia di accontentarsi? Certamente non la Roma, che sta covando una rivincita lunga 24 anni, magari con la speranza di far andare di traverso ai Reds quegli spaghetti che si impossessarono delle gambe di Grobbelaar nella notte dell’Olimpico. Una sfida tra due tecnici innovativi, animati l’uno dal blasone che rappresenta lo stemma che difende, e l’altro dalla volontà di regalarlo, il blasone continentale, ad una Roma finalmente matura per pensare in grande. “Di Francesco è bravo come me”, ha commentato Klopp, ma l’ingegno e la lucida follia di Eusebio sono lì per dimostrare di essere anche meglio della controparte. Sulla strada del sogno è tempo anche di strette di mano, quelle con un vecchio amico come Salah, trasformatosi da sanguinoso ma lontano rimpianto in scomodo ostacolo ravvicinato per riuscire nell’Impresa. Del resto, dopo avere già scritto pagine dorate di leggenda sportiva, la penna giallorossa ha la spinta emotiva per continuare il suo Romanzo, questa volta con un meritato lieto fine.