Roma, incognita sulla trequarti. Pellegrini e Mkhitaryan non al top. Si scalda Pastore

Ultimi quattro giorni di allenamenti e poi anche la Roma tornerà in campo. Appuntamento mercoledì sera all’Olimpico contro la Sampdoria e Fonseca, a partire da oggi, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione legati soprattutto a una condizione non ottimale di alcuni elementi. Fino all’ultimo il portoghese proverà a recuperare Pau Lopez, alle prese con il recupero dalla micro frattura del polso sinistro. Torna in gruppo Mancini che ha smaltito la slogatura al gomito, mentre verranno valutate giorno per giorno le condizioni di Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, entrambi con un leggero affaticamento muscolare. Prima della giornata di riposo concessa ieri avevano comunque svolto la seduta di scarico di giovedì in gruppo, ma è probabile che altri due giorni continuino con un lavoro di gestione per essere abili e arruolati da lunedì.

Dovessero star bene, Fonseca ha già in mente una staffetta nella partita con la Sampdoria. Da decidere solo chi far cominciare dall’inizio e chi dalla panchina. Qualora, invece, la condizione dei due non permettesse ai calciatori di scendere in campo, è già pronto a scaldarsi Pastore. L’argentino ha smaltito l’edema osseo che lo ha allontanato dai campi quando sembrava aver trovato continuità di gioco e fatta eccezione di un minuto disputato nel derby di ritorno, tornerebbe titolare sette mesi dopo l’ultima volta (Parma-Roma dell’11 novembre). C’è da dire, comunque, come dalla ripresa degli allenamenti individuali non abbia mai saltato una seduta, partecipando alle partitelle senza riscontrare problemi di natura fisica. Insomma, Pastore si scalda perché anche lui può aspirare a una maglia da titolare contro la Sampdoria.