Roma, incontro fissato tra Monchi e l'agente di Seri

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Nizza avrebbe rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro presentata dalla Roma per il centrocampista ivoriano Jean-Michaël Seri. Monchi però non si è arreso e infatti la prossima settimana ha fissato un incontro con i rappresentanti del giocatore per capire i margini per un rilancio. Il giocatore viene seguito anche dal Tottenham e dal Barcellona. In più, i cinesi del Beijing Guoan, hanno proposto un contratto da 10 milioni di euro a stagione al centrocampista che però preferirebbe restare nel calcio europeo.